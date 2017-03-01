Омские пожарные тушили загоревшуюся дачу в СНТ «Незабудка» четыре часа. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Возгорание произошло около 8.30 вчера, 28 февраля. Дачники, проживающие зимой в товариществе, увидели огонь и вызвали пожарных. К моменту приезда пяти боевых расчётов дача была охвачена пламенем.

Справиться с огнём пожарным удалось спустя четыре часа. Спасти дом, в котором проведено электричество и было печное отопление, не удалось. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.