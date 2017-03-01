В Омске таксист с пассажирами угодил в мощное ДТП
Столкновение таксиста за рулем «Лады Приоры» с иномаркой произошло на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина.
Столкновение таксиста за рулем «Лады Приоры» с иномаркой произошло на пересечении улиц 10 лет Октября и Шебалдина.
Как сообщается в паблике «REGIK55», в результате столкновения иномарку отбросило на тротуар, а у «Лады» разнесло практически весь капот. Очевидцы ДТП отмечают, что в салоне «Приоры» находился таксист с двумя пассажирами, один из которых от столкновения оцарапал лицо.
Очевидцы также рассказали, что в момент оказания помощи водитель такси спал или потерял сознание. Придя в чувства, он заявил, что ехал по улице Шебалдина со стороны Омской против потока.