В Омске таксист с пассажирами угодил в мощное ДТП

Как сообщается в паблике «REGIK55», в результате столкновения иномарку отбросило на тротуар, а у «Лады» разнесло практически весь капот. Очевидцы ДТП отмечают, что в салоне «Приоры» находился таксист с двумя пассажирами, один из которых от столкновения оцарапал лицо.

Очевидцы также рассказали, что в момент оказания помощи водитель такси спал или потерял сознание. Придя в чувства, он заявил, что ехал по улице Шебалдина со стороны Омской против потока.