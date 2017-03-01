Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
9 любопытных фактов о тестостероне
Как законно увеличить площадь санузла
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
06:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае пьяная автоледи устроила дебош

Женщина лишена прав на срок 1,8 месяцев.

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Большеулуйском районе задержали агрессивную автовладелицу в алкогольном опьянении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При патрулировании улиц села Большой Улуй полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ, водитель которого при виде стражей порядка начал совершать запрещенные маневры. После остановки машины автоледи вела себя агрессивно и пыталась скрыться.

По решению мирового суда 30-летняя женщина была лишена прав на срок 1,8 месяцев. Также нарушительница заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по статье «Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вторая попытка продать птицефабрику «Индюшкино» не удалась
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
Россия и Китай наложили вето на антисирийские санкции в СБ ООН
В Европарламенте выступили за снятие неприкосновенности с Ле Пен
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
СМИ опубликовали запись перепалки главы Uber с водителем сервиса
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь