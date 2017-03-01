В Красноярском крае пьяная автоледи устроила дебош

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Большеулуйском районе задержали агрессивную автовладелицу в алкогольном опьянении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При патрулировании улиц села Большой Улуй полицейские обратили внимание на автомобиль ВАЗ, водитель которого при виде стражей порядка начал совершать запрещенные маневры. После остановки машины автоледи вела себя агрессивно и пыталась скрыться.

По решению мирового суда 30-летняя женщина была лишена прав на срок 1,8 месяцев. Также нарушительница заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по статье «Неповиновение законным требованиям сотрудника полиции».