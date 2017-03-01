«Показаний для госпитализации не было»: Названы версии гибели уярской школьницы

Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах смерти девочки-подростка в Уяре после падения на ледовой горке.

Напомним, 13 февраля в Уяре умерла 14-летняя школьница, которая за несколько дней до этого обращалась к хирургу местной районной больницы с жалобой на боли в тазобедренном суставе. Родные обвинили в смерти подростка врачей, которые, по их мнению, поставили неправильный диагноз и не провели обследование, а также врачей скорой помощи, отказавшихся госпитализировать девочку в выходные.

Следователи выяснили, что травму девочка получила в декабре во время катания с горки. После падения и сильного удара ребенок за медицинской помощью не обратился, а боли в районе тазобедренного сустава начались у нее только 7 февраля. Она сразу сообщила об этом матери, и та вызвала скорую помощь. Однако госпитализировали подростка только 9 февраля, где ей был поставлен предварительный диагноз «артрит правого тазобедренного сустава» и назначен курс амбулаторного лечения.

При этом смерть девочки наступила от гнойного воспаления ягодичных мышц справа, осложнившегося развитием угрожающего для жизни состояния сепсиса, септического шока.

«Согласно показаниям врачей следует, что не было сведений о воспалительном процессе и симптомов к такому диагнозу. Но при этом дополнительные методы исследования они не применяли. Хирург предположила, что это артрит, и уверяет, что назначила соответствующее лечение. Врачи скорой медицинской помощи настаивают, что не было показаний к госпитализации. В этом предстоит разобраться квалифицированным специалистам, в том числе и краевым медикам», — отметили в следственном управлении.

Сейчас проводится дополнительная судебно-медицинская экспертиза тела погибшей. Именно она и должна ответить на вопрос о качестве и своевременности оказания медицинской помощи ребенку. Следователи уже провели 2 осмотра места происшествия, допросили 10 свидетелей, в том числе врачей, располагающих информацией об обстоятельствах произошедшего.

«Следователь регионального управления СК России в качестве приоритетных рассматривает версии о позднем обращении в медицинское учреждение и несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи со стороны сотрудников Уярской больницы», — отметили в управлении и заверили, что намерены привлечь к ответственности за смерть девочки «всех без исключения лиц, причастных к смерти ребенка. Виновные не уйдут от ответственности».