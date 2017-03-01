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07:00 (мск), источник: Tengrinews

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего главврача психдиспансера в Костанае

В Костанае задержаны трое подозреваемых в совершении жестокого убийства бывшего главного врача областного психдиспансера Рашиды Сандыбаевой, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в полиции, специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства председателя АСПЭК, судебно-психиатрического эксперта высшей категории Р. Сандыбаевой.

Трое подозреваемых арестованы и дают признательные показания.

«В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия с целью закрепления доказательной базы для предъявления обвинения и ареста других участников преступной группировки» — уточнили в полиции.

Сандыбаева была найдена мертвой утром 20 февраля. Сообщалось, что на нее было совершено нападение в ее собственной квартире и что ей нанесли около 30 ножевых ранений. Далее было заведено досудебное расследование по факту убийства.

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