Двое детей серьезно пострадали после лобового столкновения в Екатеринбурге

Двое детей серьезно пострадали в результате аварии в поселке Рудный, сообщили 1 марта «АиФ-Урал» в пресс-службе городского ГИБДД.

Водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиси Лансер». Травмы различной степени тяжести получили люди, которые ехали в иномарке. Это двухмесячный малыш, девятилетний ребенок и тридцатилетний мужчина. Подросток получил ушиб головы и перелом правого предплечья. Всех пострадавших доставили в больницу.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что водитель «Лады» имеет за плечами девятилетний стаж вождения. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. По предварительным данным, водитель пошел на обгон и просто не успел вернуться в свою полосу.

Совсем недавно, 23 февраля, в крупном ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов» также пострадали дети. Водитель «Тойота Ленд Крузер» при обгоне не справился с управлением и врезался сначала в искусственное ограждение, а затем выехал на встречку и протаранил машину «Тойота Камри».

В аварии травмы получили водитель и три пассажира «Тойота Ленд Крузер», среди которых были дети 15 и 6 лет, а также 4 пассажира второй машины.