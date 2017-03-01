Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Опрос показал число желающих проголосовать за Навального
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
07:29 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Двое детей серьезно пострадали после лобового столкновения в Екатеринбурге

Водитель «Лады Приоры» вылетел на встречную полосу в поселке Рудный.

Двое детей серьезно пострадали в результате аварии в поселке Рудный, сообщили 1 марта «АиФ-Урал» в пресс-службе городского ГИБДД.

Водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиси Лансер». Травмы различной степени тяжести получили люди, которые ехали в иномарке. Это двухмесячный малыш, девятилетний ребенок и тридцатилетний мужчина. Подросток получил ушиб головы и перелом правого предплечья. Всех пострадавших доставили в больницу.

Прибывшие на место ДТП полицейские выяснили, что водитель «Лады» имеет за плечами девятилетний стаж вождения. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. По предварительным данным, водитель пошел на обгон и просто не успел вернуться в свою полосу.

Совсем недавно, 23 февраля, в крупном ДТП на трассе «Екатеринбург-Серов» также пострадали дети. Водитель «Тойота Ленд Крузер» при обгоне не справился с управлением и врезался сначала в искусственное ограждение, а затем выехал на встречку и протаранил машину «Тойота Камри».

В аварии травмы получили водитель и три пассажира «Тойота Ленд Крузер», среди которых были дети 15 и 6 лет, а также 4 пассажира второй машины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Югре сотрудники ФСБ задержали двух полицейских
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
Россия и Китай наложили вето на антисирийские санкции в СБ ООН
В Европарламенте выступили за снятие неприкосновенности с Ле Пен
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
СМИ опубликовали запись перепалки главы Uber с водителем сервиса
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь