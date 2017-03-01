Очередной прорыв ветхих труб и коммунальная авария случились на ул. Автогенной

Уже почти сутки в районе улицы Автогенной коммунальщики пытаются заменить поврежденный участок восьмисотмиллиметровой трубы, отвечающей за горячее водоснабжение больше 40 жилых домов в округе. Чтобы приступить к ремонту, рабочим пришлось сначала вырыть котлован, затем откачивать насосами воду.

Авария случилась 27 февраля между 18.30 и 19 00 часами. Из-за разницы в рельефе горячая вода с улицы Автогенной через Кошурникова хлынула на улицу Бориса Богаткова. Видео происшествия с любительской камеры попало в Интернет уже через несколько часов. Сегодня жители домов, где до сих пор нет отопления, включили обогреватели.

У семьи Бацман маленький ребенок. Анна рассказывает: звонила в ЖЭУ, обещали дать отопление еще до обеда.

«Нам сказали, что произошла авария, порядка 40 домов отключено, но какова причина, нам не сообщили. Я потом только в соцсетях узнала», — говорит жительница дома № 146 по ул. Автогенная Анна Бацман.

Как сообщили энергетики, сейчас большинство домов, к которым подведена аварийная линия трубопровода, временно остались на пониженных параметрах горячего водоснабжения.

«Ремонтные работы на данном теплопроводе сейчас ведутся. Мы планируем все работы закончить и подать потребителям теплоснабжение», — сообщил начальник диспетчерского управления АО СИБЭКО Роман Корниенко.