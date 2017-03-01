Из дачного поселка в Бердске спасатели вывезли тело погибшего мужчины на санях

Это проезд не только к дачным обществам, но и к бердскому водозабору.

«В дачном обществе под Бердском, где живут десятки семей с детьми, ведет вот такая дорога. Как местные жители ее называют — дорога жизни. Вот если навстречу этому “УАЗику” пойдет машина, то они просто не разъедутся».

Татьяна Чуй, корреспондент: «Дачное общество “Мечта”. Вот здесь на плакате даже написано, куда звонить при пожаре. И сотовый телефон. И милиция. Только зимой в снегопады — никакая пожарная, скорая сюда не проедет».

Олег Антоновский, житель дачного поселка: «Сейчас только вытаскивали три машины, едва вытащили. С дровами проехала ее вытаскивали и вытащили. До этого еще сидело две машины. Очередь становилась до 30-и машин в одну сторону и, соответственно, в обратную сторону».

Застрявшие машины откапывают часами. В такой затор попала и машина скорой помощи. Медиков вызвали к умирающему жителю. На помощь пришлось вызывать спасателей.

Елена Аргенская, жительница дачного поселка: «У нас здесь умер человек и скорая помощь в этой пробке была, наверное, часа два. Не могли проехать. Потом приехала группа МЧС. Транспортировать его никак не могли. Его привязали просто на санки и так перевозили. Прицепили его к снегоходу и довезли до Марьиного лога, а там его уже ждала «ритуалка».

У многих дачный домик — единственное жилье. И прописка. Алим перебрался из Новосибирска три года назад. Жене в городе — не климат. А здесь болеть — перестала. Говорит, дачники не просят чистить проезды в поселке. Этим занимаются сами.

Алим Таналов, житель дачного поселка: «Прочищаем всю полностью улицу. До асфальта. Асфальт мы уже не чистим. Потому что это уже муниципальная собственность».

Пока мы общались с жителями, в поселок пришла дорожная техника.

«Это муниципальные трактора. Мы ждали их еще с воскресенья. Три дня мы тут сидели безвылазно».

Но радость была недолгой. Сделали лишь несколько карманов, чтобы машины могли разъехаться.

Лариса Степанова, заместитель мэра Бердска по ЖКХ: «Вот давайте так, эта дорога имеет второстепенную роль. Постоянное присутствие техники не требуется».

Местные жители надеются — помощь придет. И со страхом ждут весну. Когда эти горы снега начнут таять.