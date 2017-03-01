Колония № 27 горит в Вихоревке в Иркутской области

Исправительная колония № 27 горит в Вихоревке Братского района Иркутской области. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

В тушении задействовано 13 пожарных расчетов.

— Все осужденные, которые находились на опасном расстоянии от возгорания, были экстренно эвакуированы. Сейчас там работают пожарные, — рассказали в ведомстве.

Информация о пожаре уточняется.