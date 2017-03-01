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07:54 (мск), источник: dostup1.ru

Дело экс-сотрудницы полиции, устроившей пьяное ДТП в Челябинске, ушло в суд

Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

Бывшая сотрудница полиции, которая устроила пьяное ДТП со сбитым пешеходом в Челябинске, предстанет перед судом — дело будет рассмотрено в особом порядке, без исследования доказательств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 8 октября 2016 года вечером. Челябинец на Lada Priora ехал по проспекту Победы в сторону улицы 40 лет Победы, решил развернуться, однако перепутал педали и задней частью врезался в Audi A6. Водитель иномарки вызвал аварийного комиссара, который приехал рисовать схему ДТП на Toyota Corolla. Пока участники происшествия оформлялись, в машину комиссара на скорости влетела Toyota Avensis. От удара Corolla снесла водителя Lada, который стоял возле машины, а затем врезалась в бок злосчастной Audi.

Водитель Lada Priora, 60-летний челябинец, был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, в том числе черепно-мозговой. Кроме того, в ОКБ-3 у него диагностировали перелом таза. За рулем Toyota Avensis оказалась 31-летняя оперуполномоченная управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Женщина в погонах отказалась от медосвидетельствования, так как была пьяна.

«Сотрудница полиции была почти сразу уволена из органов. Свою вину она полностью признала. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 264 УК РФ — “Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека”. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Женщина заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке», — рассказал старший следователь СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области Борис Захарин.

Известно, что пострадавший челябинец до сих пор передвигается на костылях. Виновница ДТП объяснила, что не оплачивала мужчине лечение, так как потеряла работу. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова.

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