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07:50 (мск), источник: СуперОмск

Экс-кандидат в губернаторы Омской области Маевский дал киргизскому чиновнику взятку в миллион долларов

По обвинению в даче Маевским взятки в миллион долларов задержан лидер депутатской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Скандально известный предприниматель, экс-кандидат в губернаторы Омской области Леонид Маевский стал фигурантом уголовного дела в Киргизии. Как сам он признается, в 2010 году он передал казахстанцу Омурбеку Текебаеву взятку миллион долларов для содействия в покупке акций самой крупной в Киргизии компании сотовой связи «Мегаком».

Обвинения омича киргизский политик отверг, однако во избежания громкого скандала срочно вернулся в страну прямиком из саммита ОБСЕ в Австрии. По прилету в киргизскую столицу Бишкек Омурбек Текебаев и был арестован. В партии «Ата-Мекен» осудили арест своего лидера, сторонники партии провели митинг протеста у здания ГКНБ.

По словам бизнесмена, в 2010 году он передал людям Текебаева двумя траншами 1 миллион долларов наличными. Однако затем Текебаев потребовал, что ему также передали наличными 10−15% от суммы будущей сделки — то есть около 30−45 миллионов долларов. Маевский отказался и сделка не состоялась. Именно с тех пор Маевский утверждает, что неоднократно пытался добиться уголовного преследования Текебаева, но политик мешал этому, «используя свой административный ресурс».

«Недавно один из моих знакомых, у которого крупный бизнес в Киргизии, сообщил, что в стране сложилась ситуация, при которой делу могут дать ход. Около недели назад я написал заявление, и оно, на удивление, попало туда, куда нужно» , — пояснил бизнесмен (цитата газеты «Коммерсантъ»).

Однако в самой Киргизии в уголовном деле видят прямой политический заказ против оппозиционера Текебаева вне зависимости от его вины. Уголовное дело по обвинению в коррупции получило громкую огласку именно перед президентскими выборами в республике, на которых Текебаев имел большие шансы на победу, в то время, как имя протеже нынешнего временного главы государства Алмазбека Атамбаева до сих пор не известно.

Напомним, что это не первый выборный скандал с участием предпринимателя Маевского. Так, в 2003 году он претендовал на пост губернатора Омской области. У него произошел конфликт с тогдашним главой региона Леонидом Полежаевым. Дело дошло до суда. Маевский был признан виновным по обвинению в посягательстве на честь и достоинство Полежаева. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 1,15 миллиона рублей. А сами выборы он проиграл, набрав вдвоем меньше голосов, чем одиозный губернатор.

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