В Волгоградской области 10-летняя школьница покончила с собой

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело школьницы было найдено дома.

«По предварительным данным, ребенок совершил суицид. Известно, что родителей в момент трагедии дома не было, девочка оставалась без присмотра взрослых менее получаса», — добавила она.

Известно также, что школьница и ее семья характеризуются положительно. «На специализированных учетах они не состояли, в поле зрения органов системы профилактики не попадали», -подчеркнула Наталия Куницкая.

Отметим, что по факту гибели ребенка организована процессуальная проверка.