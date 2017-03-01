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10:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области 10-летняя школьница покончила с собой

10-летняя девочка совершила самоубийство в Николаевском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело школьницы было найдено дома.

«По предварительным данным, ребенок совершил суицид. Известно, что родителей в момент трагедии дома не было, девочка оставалась без присмотра взрослых менее получаса», — добавила она.

Известно также, что школьница и ее семья характеризуются положительно. «На специализированных учетах они не состояли, в поле зрения органов системы профилактики не попадали», -подчеркнула Наталия Куницкая.

Отметим, что по факту гибели ребенка организована процессуальная проверка.

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