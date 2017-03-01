Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Бессонница успешно лечится с помощью плацебо
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Звезды 80-х: что произошло с легендами сцены
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
07:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Экс-заместитель Иркутского транспортного прокурора задержан по делу о взятке

Подозреваемые обещали беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге.

В Иркутске задержан экс-заместитель Иркутского транспортного прокурора Карапет Геворкян, сообщает ГТРК «Иркутск». По данным источника, речь идет о многомиллионной взятке.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что Геворкян уволен с должности Иркутского транспортного прокурора. «Он был уволен в текущем году по достижению предельного возраста несения службы», — сообщили в приемной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в феврале текущего года были задержаны заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексей Ракульцев и начальник линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский Григорий Прокофьев. По версии следствия, они получили от коммерческой организации, которая занимается перевозкой нефтепродуктов, взятку в размере 20 млн рублей, обещав взамен беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге.

В настоящее время оба сотрудника транспортной полиции по ходатайству следствия арестованы судом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владимир Путин начал совещание по Универсиаде-2019
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь