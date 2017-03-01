Экс-заместитель Иркутского транспортного прокурора задержан по делу о взятке

В Иркутске задержан экс-заместитель Иркутского транспортного прокурора Карапет Геворкян, сообщает ГТРК «Иркутск». По данным источника, речь идет о многомиллионной взятке.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что Геворкян уволен с должности Иркутского транспортного прокурора. «Он был уволен в текущем году по достижению предельного возраста несения службы», — сообщили в приемной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в феврале текущего года были задержаны заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексей Ракульцев и начальник линейного отдела МВД на станции Иркутск-Пассажирский Григорий Прокофьев. По версии следствия, они получили от коммерческой организации, которая занимается перевозкой нефтепродуктов, взятку в размере 20 млн рублей, обещав взамен беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге.

В настоящее время оба сотрудника транспортной полиции по ходатайству следствия арестованы судом.