Был поджог? На улице Восточной в Екатеринбурге ночью вспыхнул BMW

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Восточной в уральской столице поступило сегодня в 01.33 по местному времени. На площади в 1 кв.м огнем был поврежден моторный отсек автомобиля BMW-3.

В тушении была задействована одна единица техники и три человека личного состава. Пожар был потушен в 2 часа 18 минут.

По некоторым данным, автомобиль могли поджечь. Точная причина возгорания сейчас выясняется.

Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Екатеринбургу: сообщение о возгорании иномарки поступило в отдел полиции № 7.