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08:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Был поджог? На улице Восточной в Екатеринбурге ночью вспыхнул BMW

Сегодня ночью в Екатеринбурге вспыхнула иномарка. Возможно, автомобиль подожгли.

Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Восточной в уральской столице поступило сегодня в 01.33 по местному времени. На площади в 1 кв.м огнем был поврежден моторный отсек автомобиля BMW-3.

В тушении была задействована одна единица техники и три человека личного состава. Пожар был потушен в 2 часа 18 минут.

По некоторым данным, автомобиль могли поджечь. Точная причина возгорания сейчас выясняется.

Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Екатеринбургу: сообщение о возгорании иномарки поступило в отдел полиции № 7.

«На место выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия. Были изъяты записи камер видеонаблюдения. Владелец автомобиля обратился с заявлением в полицию. В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Материалы проверки направлены в МЧС для проведения пожарно-технической экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процесуальное решение», — сообщили в городской полиции..

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