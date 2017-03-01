Был поджог? На улице Восточной в Екатеринбурге ночью вспыхнул BMW
Сегодня ночью в Екатеринбурге вспыхнула иномарка. Возможно, автомобиль подожгли.
Сегодня ночью в Екатеринбурге вспыхнула иномарка. Возможно, автомобиль подожгли.
Как рассказали Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Восточной в уральской столице поступило сегодня в 01.33 по местному времени. На площади в 1 кв.м огнем был поврежден моторный отсек автомобиля BMW-3.
В тушении была задействована одна единица техники и три человека личного состава. Пожар был потушен в 2 часа 18 минут.
По некоторым данным, автомобиль могли поджечь. Точная причина возгорания сейчас выясняется.
Ситуацию прокомментировали в УМВД России по Екатеринбургу: сообщение о возгорании иномарки поступило в отдел полиции № 7.
«На место выезжала