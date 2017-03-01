Не поделили деньги: суд арестовал убийцу, расстрелявшего компаньона во дворе в Челябинске

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 30-летнего Сергея Ширяева, расстрелявшего на глазах у очевидцев своего партнера по бизнесу, — злоумышленник полностью признал вину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Обвиняемый в убийстве 34-летнего челябинца Сергей Ширяев заключен в СИЗО на время следствия. Мужчина, который более месяца скрывался от правоохранителей, дал подробные показания на допросе. Злоумышленник полностью признал вину.

«Мотив убийства связан с совместной коммерческой деятельностью обвиняемого и потерпевшего. Сейчас мы выясняем подробно, чем они занимались и было ли это законно», — рассказал и.о. руководителя СО по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области Игорь Митрохин.

Напомним, 16 января, около полудня, возле дома по улице Молодогвардейцев прогремели выстрелы. С ранениями груди и живота в больницу был доставлен местный житель. Мужчина скончался после семичасовой операции. Установлено, что стрелок открыл огонь по своему знакомому с заднего сиденья машины, в которой они беседовали. Затем сделал еще несколько выстрелов на улице, когда потерпевший пытался убежать. Свидетелями кровавой расправы стали случайные прохожие. Когда злоумышленник их увидел, то сел в авто и уехал. Его объявили в розыск. На днях беглец сдался полиции в Сочи и его доставили в Челябинск.

Ольга Плеханова.