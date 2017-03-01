В рабочем районе Омска мужчина начал обстреливать проезжающие машины из ружья

Вчера в Омске произошел необычный инцидент. Пьяный мужчина устроил переполох на одной из рабочих окраин Омска. Мужчина устроил стрельбу в подъезде и на улице.

Вчера около 11 вечера из дома на улице Заозерной на улицу вышел пьяный мужчина с охотничьим ружьем в руках. Неадекватный омич открыл огонь еще в подъезде — стрелял по окнам.

Агрессор не на шутку разошелся и продолжил стрелять и на улице. К счастью, он не стал целиться в прохожих, а стрелял только в воздух. Нетвердой походкой мужчина направился в сторону остановки «Бородина», очевидно, решив хулиганить и дальше. По пути омич несколько раз по непонятной причине выстрелил в багажник проезжающей мимо машины «Рено Логан».

Перепуганные омичи не стали дожидаться первых жертв и вызвали полицию. Дебошира задержали возле дома по улице Бородина, после чего доставили в отдел полиции для разбирательств. Как сообщили в пресс-службе полиции по Омской области, в результате открытой стрельбы никто не пострадал.

За хулиганство на мужчину составили административный протокол по соответствующей статье — ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Правоохранители изъяли оружие и правили на баллистическую экспертизу. В настоящее время полиция проводит проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.