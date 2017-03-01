Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Бессонница успешно лечится с помощью плацебо
В Москве почти не осталось новостроек экономкласса
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Как законно увеличить площадь санузла
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
07:56 (мск), источник: Om1.ru

В рабочем районе Омска мужчина начал обстреливать проезжающие машины из ружья

К счастью, из людей никто не пострадал — дебошир не стрелял в прохожих, только в машины.

Вчера в Омске произошел необычный инцидент. Пьяный мужчина устроил переполох на одной из рабочих окраин Омска. Мужчина устроил стрельбу в подъезде и на улице.

Вчера около 11 вечера из дома на улице Заозерной на улицу вышел пьяный мужчина с охотничьим ружьем в руках. Неадекватный омич открыл огонь еще в подъезде — стрелял по окнам.

Агрессор не на шутку разошелся и продолжил стрелять и на улице. К счастью, он не стал целиться в прохожих, а стрелял только в воздух. Нетвердой походкой мужчина направился в сторону остановки «Бородина», очевидно, решив хулиганить и дальше. По пути омич несколько раз по непонятной причине выстрелил в багажник проезжающей мимо машины «Рено Логан».

Перепуганные омичи не стали дожидаться первых жертв и вызвали полицию. Дебошира задержали возле дома по улице Бородина, после чего доставили в отдел полиции для разбирательств. Как сообщили в пресс-службе полиции по Омской области, в результате открытой стрельбы никто не пострадал.

За хулиганство на мужчину составили административный протокол по соответствующей статье — ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Правоохранители изъяли оружие и правили на баллистическую экспертизу. В настоящее время полиция проводит проверку, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сибирский международный марафон будут за пределами Омска пиарить послы
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Снайпер выстрелил в толпу во время выступления Олланда
СМИ сообщили о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
В Европарламенте выступили за снятие неприкосновенности с Ле Пен
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
СМИ опубликовали запись перепалки главы Uber с водителем сервиса
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь