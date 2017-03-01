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08:07 (мск), источник: АиФ Иркутск

Чиновницу из Приангарья подозревают в мошенничестве

Материальный ущерб причинен бюджету одного из районов региона.

В Приангарье согласовано возбуждение уголовного дела в отношении начальника управления образования Боханского района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Ее подозревают в мошенничестве.

По результатам прокурорской проверки установлено, что с апреля по октябрь прошлого года начальник управления образования Боханского района ежемесячно своими приказами назначала исполняющими обязанности по вакантной должности методиста двух лиц, которые фактически обязанности методиста не выполняли. Свои зарплаты они передавали чиновнице. День тратились со по ее усмотрению.

В результате аферы должностного лица причинен ущерб районному бюджету на сумму более 104 тысяч рублей.

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