В Красноярском крае мужчина вырубил лес на 3 млн рублей
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
В Красноярском крае сотрудники МО МВД «Енисейский» пресекли факт незаконной вырубки леса. Об этом сообщили в
В ходе проверки выяснилось, что ранее судимый за аналогичные преступления 43-летний местный житель вырубил деревья породы сосна и лиственница. Никаких разрешений на ведение работ у них не было. Сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей.
В отношении злоумышленника заведено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, Sibnovosti.ru сообщали о подобном правонарушении в Иланском районе. Так, 45-летний мужчина нанял бригаду лесорубов, которые вырубили более 100 деревьев. Сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей.