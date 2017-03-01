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08:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Утренняя авария спровоцировала серьезную пробку на Бердском шоссе в Новосибирске

Утром 1 марта на перекрестке Бердского шоссе и Университетского проспекта «Лада» столкнулась с автобусом № 23, сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Утренняя авария спровоцировала серьезную пробку на Бердском шоссе в Новосибирске, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Авария произошла в 8:45 утра на перекрестке Бердского шоссе и Университетского проспекта.

«Участники двигались со стороны улицы Русская в сторону Бердска. “Лада” остановилась в очереди для поворота налево в сторону Университетского проспекта, а автобус № 23 остановиться перед “Ладой” не успел и ударил ее», — рассказали очевидцы.

В результате аварии проезд в сторону Бердска был перекрыт. Объезд осуществлялся по встречной полосе. Это вызвало сильные затруднения при проезде перекрестка.

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