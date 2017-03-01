Утренняя авария спровоцировала серьезную пробку на Бердском шоссе в Новосибирске, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Авария произошла в 8:45 утра на перекрестке Бердского шоссе и Университетского проспекта.

«Участники двигались со стороны улицы Русская в сторону Бердска. “Лада” остановилась в очереди для поворота налево в сторону Университетского проспекта, а автобус № 23 остановиться перед “Ладой” не успел и ударил ее», — рассказали очевидцы.