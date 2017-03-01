Новосибирцы обнаружили тело мужчины, плывущее по реке Обь, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Днем 28 февраля в районе Димитровского моста в Железнодорожном районе очевидцы заметили тело мужчины, которое плыло по реке Обь, и вызвали спасателей.

Спасатели прибыли на место происшествия и подняли на борт аэробота тело пожилого мужчины. Спасатели доставили тело на берег и передали его сотрудникам полиции.