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08:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы обнаружили тело мужчины, плывущее по реке Обь

Полиция займется установлением личности пожилого мужчины, которого обнаружили очевидцы возле Димитровского моста днем 28 февраля, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы обнаружили тело мужчины, плывущее по реке Обь, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Днем 28 февраля в районе Димитровского моста в Железнодорожном районе очевидцы заметили тело мужчины, которое плыло по реке Обь, и вызвали спасателей.

Спасатели прибыли на место происшествия и подняли на борт аэробота тело пожилого мужчины. Спасатели доставили тело на берег и передали его сотрудникам полиции.

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