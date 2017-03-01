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08:16 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии у автобуса с 19 пассажирами оторвалось колесо на трассе

В Башкирии едва не закончилось трагедией ДТП с пассажирским автобусом.

Фото попали в группу БашДТП.

По словам автора фото, в минувшее воскресение, 26 февраля, у маршрутного «Мерседеса», следовавшего из Октябрьского в Уфу, отлетело колесо. «Водитель не обращал внимания на шумы из колеса. В итоге ему сорвало все болты. Повезло, что колесо не вылетело совсем, а то последствия точно были бы, все-таки трасса М-5», — делится очевидец.

Как стало известно, в салоне находились 19 человек, о пострадавших пока ничего неизвестно, информация уточняется. ProUfu.ru следит за развитием событий.

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