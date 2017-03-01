В Башкирии у автобуса с 19 пассажирами оторвалось колесо на трассе

Фото попали в группу БашДТП.

По словам автора фото, в минувшее воскресение, 26 февраля, у маршрутного «Мерседеса», следовавшего из Октябрьского в Уфу, отлетело колесо. «Водитель не обращал внимания на шумы из колеса. В итоге ему сорвало все болты. Повезло, что колесо не вылетело совсем, а то последствия точно были бы, все-таки трасса М-5», — делится очевидец.