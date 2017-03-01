В Башкирии у автобуса с 19 пассажирами оторвалось колесо на трассе
В Башкирии едва не закончилось трагедией ДТП с пассажирским автобусом.
В Башкирии едва не закончилось трагедией ДТП с пассажирским автобусом.
Фото попали в группу БашДТП.
По словам автора фото, в минувшее воскресение, 26 февраля, у маршрутного «Мерседеса», следовавшего из Октябрьского в Уфу, отлетело колесо. «Водитель не обращал внимания на шумы из колеса. В итоге ему сорвало все болты. Повезло, что колесо не вылетело совсем, а то последствия точно были бы,
Как стало известно, в салоне находились 19 человек, о пострадавших пока ничего неизвестно, информация уточняется. ProUfu.ru следит за развитием событий.