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08:15 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пьяный водитель утопил своего друга вместе с легковушкой

Бижбулякский межрайонный суд вынес приговор 34-летнему Владиславу Федорову, жителю Еремеевского района.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «нарушение ПДД при управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает прокуратура.

Известно, что Федоров выпивал на берегу реки «Ик» с двумя приятелями в июне прошлого года. Мужчинам не хватило алкоголя, и они решили отправиться в магазин. За рулем автомобиля находился Федоров, который уже был в нетрезвом состоянии.

По пути водитель решил срезать путь по полю, не справился с управлением и заехал в реку. Один из приятелей не смог выбраться из тонущего автомобиля, 26-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Подсудимый свою вину не признал, оправдав свои действия состоянием алкогольного опьянения. Стоит отметить, что мужчина ранее уже был судим за продажу наркотиков.

Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Кроме того, осужденный лишен права управления транспортными средствами на 3 года.

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