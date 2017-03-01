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08:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Актер сериала на НТВ арестован за хулиганство в Кыштыме

КЫШТЫМ, 1 марта, ФедералПресс. Кыштымский городской суд приговорил местную знаменитость — актера Романа Ахмедзянова — к трем суткам ареста за мелкое хулиганство.

Из материалов дела следует, что показания против Ахмедзянова дал его отец. Оказалось, что сын, приехавший к родителям в Кыштым, в подъезде дома выражался грубой нецензурной бранью. Его неоднократно просили прекратить, однако он не реагировал, пишет «Коммерсантъ».

Актер был признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решение об аресте было вынесено вчера, 28 февраля. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Справка «ФедералПресс»: Роман Ахмедзянов — уроженец Кыштыма, актер, режиссер театрализованных представлений и праздников, работает под псевдонимом Роман Зоркий. Является руководителем международного образовательного проекта современного искусства и креативного творчества «Апельсиновая береза» в Москве. Наиболее известен по роли следователя в сериале на телеканале НТВ «Дело врачей».

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