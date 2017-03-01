Школьная крыша рухнула из-за снега в Омской области
Обрушение произошло на площади около 160 кв. м.
Обрушение произошло на площади около 160 кв. м.
Школьная крыша рухнула
Учебное заведение располагается в селе Владимировка Колосовского района. В момент обрушения крыши в двухэтажном помещении никого не было, пострадавших нет.
Десятерых детей, которые ранее посещали эту школу, теперь отвозят в учебное заведение в соседний населённый пункт.
По данному факту проходится проверка, в ходе которой при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования.