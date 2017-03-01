Школьная крыша рухнула из-за снега в Омской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Учебное заведение располагается в селе Владимировка Колосовского района. В момент обрушения крыши в двухэтажном помещении никого не было, пострадавших нет.

Десятерых детей, которые ранее посещали эту школу, теперь отвозят в учебное заведение в соседний населённый пункт.

По данному факту проходится проверка, в ходе которой при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования.