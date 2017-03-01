Глыбы льда разбивают новосибирские автомобили на парковках

Около половины седьмого вечера молодой человек на иномарке подъехал к магазину «Венеция», расположенному в Кузнечном переулке Барабинска. Когда он зашел в магазин, на «Тойоту» с крыши дома № 5 свалилась огромная глыба обледеневшего снега. Это видели несколько свидетелей. Они сразу сообщили об инциденте владельцу машины. Крышу автомобиля согнуло практически до самых сидений. В салоне в тот момент никого не было, и трагедию удалось избежать. Хозяин откопал покореженную машину лопатой и вызвал сотрудников полиции. Они опросили потерпевшего и очевидцев происшедшего.

Теперь коммунальщикам уже не надо очищать крышу данного дома от снега, но им предстоит судебное разбирательство с хозяином иномарки.

А в самом Новосибирске от упавшей сверху кучи подтаявшего снега серьезно досталось седану Toyota Camry. Как сообщает паблик АСТ-54, снег проломил лобовое стекло автомобиля, который был припаркован у дома № 1 на улице Свечникова. По словам подписчика АСТ-54, управляющая компания отказалась компенсировать ущерб, сославшись на то, что снег упал с крыши балкона, за которую несут ответственность жильцы. Территорию вокруг того места, где стоял пострадавший автомобиль, срочно обнесли ограждениями. Там вывесили объявления с просьбой не ставить машины. Также был вызван наряд полиции.