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08:44 (мск), источник: VN.RU

Глыбы льда разбивают новосибирские автомобили на парковках

Падающие с домов лед и снег продолжают разбивать автомобили в Новосибирске. А вчера несколько таких происшествий случилось и в Барабинске.

Около половины седьмого вечера молодой человек на иномарке подъехал к магазину «Венеция», расположенному в Кузнечном переулке Барабинска. Когда он зашел в магазин, на «Тойоту» с крыши дома № 5 свалилась огромная глыба обледеневшего снега. Это видели несколько свидетелей. Они сразу сообщили об инциденте владельцу машины. Крышу автомобиля согнуло практически до самых сидений. В салоне в тот момент никого не было, и трагедию удалось избежать. Хозяин откопал покореженную машину лопатой и вызвал сотрудников полиции. Они опросили потерпевшего и очевидцев происшедшего.

Теперь коммунальщикам уже не надо очищать крышу данного дома от снега, но им предстоит судебное разбирательство с хозяином иномарки.

А в самом Новосибирске от упавшей сверху кучи подтаявшего снега серьезно досталось седану Toyota Camry. Как сообщает паблик АСТ-54, снег проломил лобовое стекло автомобиля, который был припаркован у дома № 1 на улице Свечникова. По словам подписчика АСТ-54, управляющая компания отказалась компенсировать ущерб, сославшись на то, что снег упал с крыши балкона, за которую несут ответственность жильцы. Территорию вокруг того места, где стоял пострадавший автомобиль, срочно обнесли ограждениями. Там вывесили объявления с просьбой не ставить машины. Также был вызван наряд полиции.

Кроме того, в Советском районе у дома № 31 на улице Сиреневой кусок подтаявшего льда упал с крыши и вдребезги разнес заднее стекло припаркованного седана Audi. Момент падения льдины попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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Глыбы льда разбивают новосибирские автомобили на парковках
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