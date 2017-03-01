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10:09 (мск), источник: Городской репортер

В Таганроге закрыли подпольный цех по производству алкоголя

В Таганроге полицейские задержали мужчину, который подозревается в производстве, приобретении и хранении немаркированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый организовал в гаражах нелегальный цех по производству фальсифицированного алкоголя. «В ходе обысков полицейские изъяли около двух тысяч бутылок (почти тысячу литров) контрафактной спиртосодержащей продукции. Сумма дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, составила более 100 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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