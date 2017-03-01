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08:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Директор МУПа в Фершампенуазе осужден за долги на 970 тысяч

ФЕРШАМПЕНУАЗ, 1 марта, РИА ФедералПресс. Директор МУП «ЖКХ Фершампенуаз» был признан виновным в неисполнении приговора суда. Он уклонялся от оплаты шести долгов, два из которых были по заработной плате работникам, четыре — в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области.

В суде рассматривались шесть исполнительных производств, совокупная задолженность по которым составила около 970 тыс. рублей.

Имея реальную возможность частично погасить задолженность, директор МУПа израсходовал 500 тыс. рублей из кассы предприятия на другие цели. Кроме того, он предпринял меры, исключающие поступление средств от дебиторов на арестованный счет.

Весной 2016 года он направил 17 уведомлений потребителям об уступке права требования дебиторской задолженности недавно созданному МУП «УК ЖКХ».

На счет нового предприятия поступило более 300 тыс. рублей. МУП «ЖКХ Фершампенуаз» было решено банкротить.

Вину на суде чиновник признал лишь частично. Он утверждал, что тратил деньги исключительно на коммунальное хозяйство. Якобы неоднократно возникали аварийные ситуации, связанные с водоснабжением, снежными заносами и морозами.

Однако в суде его слова не подтвердились: в период увода денег в районе чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было.

Суд признал директора виновным по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Уклонение от оплаты этого штрафа может повлечь более жесткое наказание, вплоть до лишения свободы.

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