Вынесен приговор за гибель ребенка в интернате на Ляпустина

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор санитарке дома-интерната на Ляпустина 44-летней Эльмире Нигматьяновой. В январе 2016 года по вине женщины погибла 8-летняя воспитанница учреждения.

Судом установлено, что санитарка поместила девочку-инвалида в ванну для купания и ушла, не предупредив банщицу, которая была занята другим ребенком. В результате девочка, которая не могла обходиться без посторонней помощи, захлебнулась.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» санитарку приговорили к 1 году ограничения свободы, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.