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09:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Вынесен приговор за гибель ребенка в интернате на Ляпустина

8-летняя девочка утонула в ванной.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор санитарке дома-интерната на Ляпустина 44-летней Эльмире Нигматьяновой. В январе 2016 года по вине женщины погибла 8-летняя воспитанница учреждения.

Судом установлено, что санитарка поместила девочку-инвалида в ванну для купания и ушла, не предупредив банщицу, которая была занята другим ребенком. В результате девочка, которая не могла обходиться без посторонней помощи, захлебнулась.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» санитарку приговорили к 1 году ограничения свободы, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стоит отметить, что екатеринбургский дом-интернат на Ляпустина прославился на всю страну в 2014 году, когда одного из санитаров обвинили в истязании детей. Позже одна из сотрудниц была осуждена за аналогичное деяние. В 2015 году 9-летний воспитанник интерната вытолкнул из окна 5-летнего мальчика. Тот получил серьезные травмы.

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