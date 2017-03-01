В Перми при столкновении двух автомобилей пострадала пассажирка
ДТП произошло 28 февраля вечером на улице Грибоедова. Столкнулись «Рено Сандеро» и «Хендай Тусан».
ДТП произошло 28 февраля вечером на улице Грибоедова. Столкнулись «Рено Сандеро» и «Хендай Тусан».
В 20:25 по улице Грибоедова со стороны улицы Артема в направлении микрорайона Архиерейка двигался автомобиль «Рено Сандеро». Автомобилем управляла женщина 1963 года рождения.
В районе дома № 87 она проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем «Хендай Тусан».
При столкновении пострадала 62-летняя пассажирка «Хендай». Она была госпитализирована с травмами. По факту ДТП проводится проверка.