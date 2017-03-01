Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус с 22 детьми

По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в аварии погиб пассажир ВАЗ, пострадали его водитель и еще один пассажир. Среди 22 детей, находившихся в момент автоаварии в автобусе, пострадавших нет. Сейчас учащихся на другом автобусе довезли до школы села Абзаново.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Тема безопасности перевозок детей всегда актуальна. Сопровождение патрульными автомашинами ГИБДД автобусов, перевозящих детей, регламентировано в случаях наличия в колонне трех и более автобусов. Подразделения ГИБДД должны быть уведомлены о поездке за 10 дней до выезда, — напомнили в республиканской Госавтоинспекции. — Этот же срок уведомления рекомендуется учитывать и в остальных случаях организованной перевозки детей».

Родители, отправляя своего ребенка в экскурсионную, туристическую, спортивную, культурно-массовую поездку, должны убедиться, что ее организаторы согласовали данную перевозку с подразделением ГИБДД. Ответственное лицо обязано собрать все разрешительные документы, подчеркнули в ведомстве.