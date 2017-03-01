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09:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Смертельное ДТП в Башкирии: на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус с 22 детьми

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане на трассе столкнулись ВАЗ-2115 и школьный автобус марки ПАЗ с 22 детьми. Смертельное ДТП произошло на 33 км Верхний Сарабиль-Кувандык в Зианчуринском районе. Автобус принадлежит МОУ СОШ села Абзаново.

По предварительным данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, в аварии погиб пассажир ВАЗ, пострадали его водитель и еще один пассажир. Среди 22 детей, находившихся в момент автоаварии в автобусе, пострадавших нет. Сейчас учащихся на другом автобусе довезли до школы села Абзаново.

На месте работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Тема безопасности перевозок детей всегда актуальна. Сопровождение патрульными автомашинами ГИБДД автобусов, перевозящих детей, регламентировано в случаях наличия в колонне трех и более автобусов. Подразделения ГИБДД должны быть уведомлены о поездке за 10 дней до выезда, — напомнили в республиканской Госавтоинспекции. — Этот же срок уведомления рекомендуется учитывать и в остальных случаях организованной перевозки детей».

Родители, отправляя своего ребенка в экскурсионную, туристическую, спортивную, культурно-массовую поездку, должны убедиться, что ее организаторы согласовали данную перевозку с подразделением ГИБДД. Ответственное лицо обязано собрать все разрешительные документы, подчеркнули в ведомстве.

Какие именно документы вправе потребовать родители у организаторов перевозки, перечислено в постановлении Правительства РФ (№ 1177 от 17.12.2013 года).

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