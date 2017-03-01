В Башкирии начальница участка ЖЭУ получила условный срок за инцидент с упавшей на людей ледяной глыбой

Установлено, что начальник участка не организовала своевременную очистку от снега и наледи кровли пятиэтажного дома по улице Элеваторной, хотя это входило в ее обязанности.

В марте прошлого года, когда жительница дома и ее трехлетняя внучка выходили из подъезда, на них обрушилась ледяная глыба. Бабушка отделалась ушибами, а девочку в бессознательном состоянии увезли в больницу. В реанимации она перенесла сложную шестичасовую операцию. Ей потребовался курс лечения и реабилитации в Уфе. Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Благодаря своевременной медпомощи ребенок выжил.

Подсудимая полностью признала свою вину и выплатила потерпевшей стороне 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РБ.

Городские службы напоминают, что очистка от снега кровель многоквартирных домов и козырьков подъездов является обязанностью управляющих компаний. Очистка кровель и козырьков частного сектора, а также самовольно возведенных конструкций является обязанностью собственников помещений. Руководители предприятий, учреждений и организаций (независимо от формы собственности), арендаторы помещений со скатными шатровыми крышами обязаны принять меры по очистке снега с кровель и прилегающей территории. Собственники и арендаторы киосков, расположенных на остановках общественного транспорта, также несут ответственность за очистку снега и наледи с кровли.