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10:32 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

65-летняя женщина пострадала в тройном ДТП с участием маршрутки в Волгограде

Тройное ДТП с участием маршрутки произошло 28 февраля в Краснооктябрьском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 14:00 37-летняя женщина на машине Kia Rio ехала по улице Кузнецова со стороны Центрального в сторону Тракторозаводского района. Доехав до проспекта Металлургов она не предоставила преимущество в движении автомобилю Daewoo Nexia, за рулем которого находился 40-летний мужчина. От удара Daewoo отбросило на стоящую неподалеку маршрутку № 57.

В результате аварии 65-летняя пассажирка Daewoo с травмами была доставлена в больницу.

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