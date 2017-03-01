65-летняя женщина пострадала в тройном ДТП с участием маршрутки в Волгограде

В 14:00 37-летняя женщина на машине Kia Rio ехала по улице Кузнецова со стороны Центрального в сторону Тракторозаводского района. Доехав до проспекта Металлургов она не предоставила преимущество в движении автомобилю Daewoo Nexia, за рулем которого находился 40-летний мужчина. От удара Daewoo отбросило на стоящую неподалеку маршрутку № 57.

В результате аварии 65-летняя пассажирка Daewoo с травмами была доставлена в больницу.