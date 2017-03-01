Пенсионерка погибла в результате пожара в Нижегородской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в с. Хрипуново Ардатовского района поступило в 18:25. Там обгорела внутренняя отделка на площади 6 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело хозяйки дома — женщины 1935 года рождения. К пожару привело нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования — телевизора.