На «синей» ветке метро поезда шли с задержками из-за сломанного светофора

Движение поездов по «синей» ветке метро замедлилось в вечерний час пик, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Коллапс в подземке произошел вечером 28 февраля.

Во второй половине дня в тоннеле на «синей» ветке сломался светофор. Из-за этого движение поездов было замедлено.

По словам очевидцев, некоторые составы стояли на станциях по 20 минут, и на платформах образовалась давка. Чтобы толпа немного уменьшилась, «Петроградскую» закрывали на вход на 4 минуты.

В настоящее время неисправный светофор починили. Метро работает в штатном режиме.