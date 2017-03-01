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11:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На «синей» ветке метро поезда шли с задержками из-за сломанного светофора

В час пик в подземке образовалась давка.

Источник: РИА "Новости"

Движение поездов по «синей» ветке метро замедлилось в вечерний час пик, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Коллапс в подземке произошел вечером 28 февраля.

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Во второй половине дня в тоннеле на «синей» ветке сломался светофор. Из-за этого движение поездов было замедлено.

По словам очевидцев, некоторые составы стояли на станциях по 20 минут, и на платформах образовалась давка. Чтобы толпа немного уменьшилась, «Петроградскую» закрывали на вход на 4 минуты.

В настоящее время неисправный светофор починили. Метро работает в штатном режиме.

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