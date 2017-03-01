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10:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Пограничники освободили тысячи особей кукумарии из браконьерского плена в Приморье

За минувшие сутки приморскими пограничниками из незаконного оборота было изъято более 2 тонн морских биоресурсов. Об этом ИА «Дейта» сообщили в Пограничном управления ФСБ России по Приморскому краю.

Во Владивостоке на берегу бухты Патрокл пограничники обнаружили четверых граждан, осуществлявших погрузку даров моря в автомобиль Toyoya Ipsum. Здесь обнаружились и разделанный на части краб разных видов, и вареная креветка, и свежевыловленная кукумария — общий вес биоресурсов составил около полутора тонн. Руководивший процессом погрузки 40-летний житель краевого центра не смог предоставить пограничникам документы, подтверждающие законность происхождения морепродуктов. Кроме того, житель приморской столицы утверждал, что почти 150 килограммов краба, более 300 килограммов креветки он приобрел у неизвестных лиц всего за 50 тысяч рублей с одной целью — полакомиться самому и угостить знакомых, а к обнаруженным 857 килограммам кукумарии никакого отношения не имеет. Так ли все обстояло на самом деле, предстоит выяснить в ходе разбирательства. Ущерб, нанесенный государству браконьерской деятельностью, только по предварительным подсчетам составляет более 900 тысяч рубелей. Изъятые 2 тысячи 217 особей кукумарии признаны жизнеспособными и выпущены в естественную среду обитания.

Ещё одна партия незаконно добытых валютоемких морских биологических ресурсов изъята в г. Находка. В контейнере-рефрижераторе на территории детского лагеря «Отрада» сотрудники Пограничного управления обнаружили более 500 особей замороженного краба камчатского. Кроме того, пограничники обнаружили в контейнере двух граждан КНР, занятых фасовкой членистоногих. Иностранцы пояснили, что краб принадлежит их знакомому, тоже гражданину КНР, который в настоящее время находится в Китае. Он посулил им хорошее вознаграждение и, ради предоставленной возможности заработать, они приехали из Владивостока. Откуда взялись морепродукты, граждане Поднебесной пояснить не смогли, им лишь было известно, что в дальнейшем краб планировался к вывозу в Китай, где он пользуется большой популярностью.

Как ни странно, но нахождению на территории детского лагеря граждан Китая и почти 800 килограммов незаконно добытых морепродуктов, был очень удивлен сторож лагеря, уверявший, что посторонних не пропускал. Ущерб, нанесенный государству, по предварительным данным может составлять около 800 тысяч рублей.

В обоих случаях в отношении российских и иностранных граждан возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). По данным фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты правовые решения.

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