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10:18 (мск), источник: Sputnik.by

Троих человек пришлось деблокировать МЧС после ДТП в Дятловском районе

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Трех человек пришлось деблокировать спасателям из искореженных в результате ДТП автомобилей, сообщили в МЧС Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Информация о том, что людям необходима помощь, поступила спасателям Дятловского района 28 февраля в 09−26. Очевидцы сообщили, что возле городского поселка Козловщина на автодороге М-11 Лида-Слоним-Бытень произошло дорожно-транспортное происшествие, люди травмированы и не могут самостоятельно выбраться из автомобилей.

«Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Вольво W-70 и ВАЗ-2101. В результате водитель и пассажирка ВАЗа, а также водитель Вольво оказались зажаты элементами кузова. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавших», — уточнили в МЧС.

С травмами различной степени тяжести участники ДТП были госпитализированы.

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