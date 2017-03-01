Троих человек пришлось деблокировать МЧС после ДТП в Дятловском районе

Информация о том, что людям необходима помощь, поступила спасателям Дятловского района 28 февраля в 09−26. Очевидцы сообщили, что возле городского поселка Козловщина на автодороге М-11 Лида-Слоним-Бытень произошло дорожно-транспортное происшествие, люди травмированы и не могут самостоятельно выбраться из автомобилей.

«Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Вольво W-70 и ВАЗ-2101. В результате водитель и пассажирка ВАЗа, а также водитель Вольво оказались зажаты элементами кузова. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавших», — уточнили в МЧС.

С травмами различной степени тяжести участники ДТП были госпитализированы.