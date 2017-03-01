Троих человек пришлось деблокировать МЧС после ДТП в Дятловском районе
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Трех человек пришлось деблокировать спасателям из искореженных в результате ДТП автомобилей, сообщили в МЧС Беларуси.
МИНСК, 1 мар — Sputnik. Трех человек пришлось деблокировать спасателям из искореженных в результате ДТП автомобилей, сообщили в МЧС Беларуси.
Информация о том, что людям необходима помощь, поступила спасателям Дятловского района 28 февраля в 09−26. Очевидцы сообщили, что возле городского поселка Козловщина на автодороге М-11
«Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Вольво W-70 и ВАЗ-2101. В результате водитель и пассажирка ВАЗа, а также водитель Вольво оказались зажаты элементами кузова. С помощью специального инструмента спасатели деблокировали пострадавших», — уточнили в МЧС.
С травмами различной степени тяжести участники ДТП были госпитализированы.