Глава транспортной компании из закрытого уральского города стал фигурантом уголовного дела

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как удалось выяснить следователям, в 2013—2014 годах руководитель транспортной компании предоставил в органы ФНС России налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, и тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 11 млн руб. Преступление выявлено налоговыми органами в ходе выездной проверки, после чего следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас по делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Как отметили в следствии, устанавливается имущество, за счет которого может быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного бюджетной системе.