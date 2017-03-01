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10:24 (мск), источник: Nakanune.ru

Глава транспортной компании из закрытого уральского города стал фигурантом уголовного дела

В закрытом городе Новоуральске возбуждено уголовное дело против 47-летнего директора транспортной компании, занимающейся грузоперевозками по Среднему Уралу и России.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Как удалось выяснить следователям, в 2013—2014 годах руководитель транспортной компании предоставил в органы ФНС России налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, и тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 11 млн руб. Преступление выявлено налоговыми органами в ходе выездной проверки, после чего следователи возбудили уголовное дело.

Сейчас по делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Как отметили в следствии, устанавливается имущество, за счет которого может быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного бюджетной системе.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Югре ушло в суд дело депутата думы Ханты-Мансийского района, учредителя и директора «Правдинской геологоразведочной экспедиции» Юрия Алексеева. Политика судят за уклонение от уплаты налогов.

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