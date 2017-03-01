«Камри» выбила колеса у переполненной маршрутки в Академгородке (фото)

Авария произошла в 11 утра 1 марта на улице Кутателадзе, 5, напротив АЗС Газпромнефть. Участники аварии двигались навстречу друг другу по Кутателадзе: Toyota Camry — со стороны проспекта Академика Лаврентьева, маршрутка № 7 — во встречном направлении.

«В районе АЗС водитель “Камри” объезжал другой автомобиль, выехал на встречку и зацепил маршрутку», — рассказали очевидцы.

В результате аварии у маршрутки оторвало колесо, а «Камри» развернуло. Маршрутка перевозила пассажиров, информации о пострадавших нет. У «Камри» сработали подушки безопасности.