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10:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Камри» выбила колеса у переполненной маршрутки в Академгородке (фото)

Утром 1 марта водитель «Камри» объезжал другой автомобиль, выехал на встречку и зацепил маршрутку, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Мобильное приложение «Автоспас».

Авария произошла в 11 утра 1 марта на улице Кутателадзе, 5, напротив АЗС Газпромнефть. Участники аварии двигались навстречу друг другу по Кутателадзе: Toyota Camry — со стороны проспекта Академика Лаврентьева, маршрутка № 7 — во встречном направлении.

«В районе АЗС водитель “Камри” объезжал другой автомобиль, выехал на встречку и зацепил маршрутку», — рассказали очевидцы.
В результате аварии у маршрутки оторвало колесо, а «Камри» развернуло. Маршрутка перевозила пассажиров, информации о пострадавших нет. У «Камри» сработали подушки безопасности.

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