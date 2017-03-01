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10:35 (мск), источник: Новости Перми

Житель Татарстана ездил по Пермскому краю с поддельными правами

Гайнский районный суд Пермского края вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю Республики Татарстан. Он признан виновным в использовании заведомо ложного документа.

В августе 2016 года сотрудники ГИБДД по Гайнскому району остановили автомобиль «ВАЗ-21214». Машиной управлял 22-летний мужчина.

В ходе проверки водительского удостоверения полицейские заподозрили, что документ поддельный. В итоге водитель был задержан, удостоверение изъяли.

Экспертиза подтвердила факт подделки. В ходе допроса автомобилист рассказал, что купил данное водительское удостоверение в интернете.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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