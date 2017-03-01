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10:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Один человек пострадал в ДТП с «ВАЗом» и иномаркой в Челябинске

Авария произошла на улице Братьев Кашириных.

Помощь медиков потребовалась одному из участников столкновения «ВАЗ-2107» и Chevrolet на северо-западе Челябинска, сообщают в ГИБДД города.

Аварию на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознамённой произошла около 7 часов утра 1 марта. По предварительной информации, автомобили столкнулись при смене сигналов светофора, однако пока инспекторам не удалось выяснить, кто из водителей нарушил правила. Также выясняется и личность пострадавшего человека.

Напомним, днём ранее жительница Троицка получила перелом руки после того, как маршрутка, в которой она находилась, столкнулась с легковым автомобилем.

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