Жителя Омска подозревают в убийстве собственной матери

33-летнего жителя Омска подозревают в убийстве своей матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).

Тело женщины нашли в частном доме. Следствие предполагает, сын 58-летней женщины мог избить её до смерти за то, что она регулярно употребляла алкогольные напитки. Женщина скончалась от черепно-мозговой травмы и других телесных повреждений.

Подозреваемый допрошен, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.