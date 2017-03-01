Жителя Омска подозревают в убийстве собственной матери
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
33-летнего жителя Омска подозревают в убийстве своей матери. Об этом сообщает
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей).
Тело женщины нашли в частном доме. Следствие предполагает, сын 58-летней женщины мог избить её до смерти за то, что она регулярно употребляла алкогольные напитки. Женщина скончалась от
Подозреваемый допрошен, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.