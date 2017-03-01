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10:23 (мск), источник: СуперОмск

В Омске у владельца казино забрали 186 гаджетов

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

В мае 2015 года молодой мужчина арендовал два нежилых помещения, где открыл подпольное казино. Подпольщик установил множество компьютеров в арендованных помещениях. Работа шла круглосуточно: посетители отдавали деньги оператору и садились за игровые автоматы. Наконец в казино нагрянула полиция.

«Игровое оборудование как средство совершения преступления изъяли», — сообщила пресс-служба УФССП России по Омской области.

По признакам незаконного проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны было возбуждено уголовное дело. Мужчине дали 200 часов обязательных работ. Приставы передали конфискованное оборудование специальной организации, которая должна заняться его реализацией. Силовики описали 186 единиц компьютерной техники. У преступника забрали мониторы, клавиатуры, материнские платы, роутеры, блоки питания, компьютерные мыши, коммутаторы и жесткие диски.

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