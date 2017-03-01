Норовирус обнаружен у отравившихся в Нижегородской духовной семинарии. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, 27 февраля специалисты ведомства начали проводить эпидемиологическое расследование по факту получения информации о пищевом отравлении в Нижегородской духовной семинарии.

По словам собеседника агентства, при проведении лабораторных исследований у больных были обнаружены РНК норовируса. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» отобрали пробы продуктов на пищеблоке, пробы водопроводной воды и смывы с объектов окружающей среды.

«В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование и проводятся противоэпидемические мероприятия. О результатах говорить пока рано», — отметили в управлении Роспотребнадзора.

В то же время прокуратурой области взята на контроль проверка регионального Роспотребнадзора по факту отравления учащихся духовной семинарии.

Напомним, что 27 февраля после завтрака семь учащихся нижегородской семинарии были госпитализированы с пищевым отравлением. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное, тяжелых отравлений нет.

Ранее сообщалось, что 17 февраля в водопроводной воде города Кстово Нижегородской области был обнаружен норовирус.