Дракой закончился корпоратив в одном из ресторанов Минска
Дракой закончился корпоратив в ресторане Московского района Минска. Один из участников вечеринки повздорил с другой компанией, после чего был избит.
Дракой закончился корпоратив в ресторане Московского района Минска. Один из участников вечеринки повздорил с другой компанией, после чего был избит.
Подробности этой истории SB.BY рассказала официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя:
— Этот участник корпоратива спускался по лестнице, чтобы выйти на улицу покурить. По дороге встретил компанию подвыпивших молодых людей, с которыми у него по
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 149 УК (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения). Максимальная санкция — лишение свободы на три года.