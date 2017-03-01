Дракой закончился корпоратив в одном из ресторанов Минска

Подробности этой истории SB.BY рассказала официальный представитель Московского РУВД Минска Ольга Михаленя:

— Этот участник корпоратива спускался по лестнице, чтобы выйти на улицу покурить. По дороге встретил компанию подвыпивших молодых людей, с которыми у него по каким-то причинам случился конфликт. Произошла драка. Вскоре пострадавший обратился в милицию с заявлением — и избивших его людей задержали по горячим следам. В частности, это стало возможным благодаря видеозаписям из соседнего магазина и показаниям его работников. Как удалось выяснить, помимо ресторана эта компания студентов заходила и в этот магазин, чтобы, судя по всему, купить еще алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 149 УК (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения). Максимальная санкция — лишение свободы на три года.