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10:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Военная полиция освободила журналистов хабаровской «Губернии»

Съемочной группе разрешили покинуть воинскую часть.

Источник: РИА "Новости"

Съемочную группу хабаровской телекомпании «Губерния», которую несколько часов удерживали военные в помещении магазина на территории воинской части, освободила военная полиция, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают журналист Ксения Брониславская и оператор Иван Яковлев, в село Вятское, на территорию, где военные удерживали несколько часов съемочную группу, прибыла военная полиция из соседнего села Князе-Волконское. Полицейские опросили журналистов, свидетеля, просмотрели записи камер видеонаблюдения. После этого журналистам разрешили покинуть территорию воинской части. С видеокамерой и съемным диском все в порядке.

Однако покинуть воинскую часть сразу журналисты не смогли. По словам оператора Ивана Яковлева, на КПП их окружили военные и продержали еще 10 минут.

«Ничего не говорили, просто не выпускали», — сказал Иван Яковлев.

Сейчас съемочная группа возвращается в Хабаровск.

ИА REGNUM сообщало, что журналистов хабаровской телекомпании «Губерния» несколько часов удерживали военные в помещении продовольственного магазина на территории воинской части. Съемочная группа приехала снимать сюжет по жалобе владелицы магазина — женщина утверждает, что магазин ее конкурентов принадлежит кому-то из семьи военных. В этой связи военнослужащим запрещают покупать продукты в ее магазине и всячески препятствуют осуществлению предпринимательской деятельности. Между тем, других покупателей, кроме военных, в Вятском нет — это воинская часть.

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