Военная полиция освободила журналистов хабаровской «Губернии»
Съемочной группе разрешили покинуть воинскую часть.
Съемочной группе разрешили покинуть воинскую часть.
Съемочную группу хабаровской телекомпании «Губерния», которую несколько часов удерживали военные в помещении магазина на территории воинской части, освободила военная полиция, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщают журналист Ксения Брониславская и оператор Иван Яковлев, в село Вятское, на территорию, где военные удерживали несколько часов съемочную группу, прибыла военная полиция из соседнего села
Однако покинуть воинскую часть сразу журналисты не смогли. По словам оператора Ивана Яковлева, на КПП их окружили военные и продержали еще 10 минут.
«Ничего не говорили, просто не выпускали», — сказал Иван Яковлев.
Сейчас съемочная группа возвращается в Хабаровск.
ИА REGNUM сообщало, что журналистов хабаровской телекомпании «Губерния» несколько часов удерживали военные в помещении продовольственного магазина на территории воинской части. Съемочная группа приехала снимать сюжет по жалобе владелицы магазина — женщина утверждает, что магазин ее конкурентов принадлежит