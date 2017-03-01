Военная полиция освободила журналистов хабаровской «Губернии»

Съемочную группу хабаровской телекомпании «Губерния», которую несколько часов удерживали военные в помещении магазина на территории воинской части, освободила военная полиция, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщают журналист Ксения Брониславская и оператор Иван Яковлев, в село Вятское, на территорию, где военные удерживали несколько часов съемочную группу, прибыла военная полиция из соседнего села Князе-Волконское. Полицейские опросили журналистов, свидетеля, просмотрели записи камер видеонаблюдения. После этого журналистам разрешили покинуть территорию воинской части. С видеокамерой и съемным диском все в порядке.

Однако покинуть воинскую часть сразу журналисты не смогли. По словам оператора Ивана Яковлева, на КПП их окружили военные и продержали еще 10 минут.

«Ничего не говорили, просто не выпускали», — сказал Иван Яковлев.

Сейчас съемочная группа возвращается в Хабаровск.