В Крыму Газель въехала в троллейбус, а «семерка» — в автобус

Авария с участием троллейбуса произошла накануне утром на трассе Алушта-Симферополь.

«Водитель автомобиля Газель Next, двигаясь со стороны Алушты в направлении Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего допустил наезд на стоящий троллейбус Skoda», — рассказали в Госавтоиспекции.

При ДТП пострадал водитель автомобиля Газель — у него диагностировали перелом костей носа, ушибленную рану лица, ушиб шейного отдела позвоночника.

Кроме того, в крымской столице в ДТП попал автобус Богдан. По информации ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь по проспекту Победы со стороны улицы Кубанской в направлении объездной автодороги, на «кольце» не уступил дорогу автобусу Богдан, пользующемуся преимущественным правом движения. В результате аварии пострадал пассажир ВАЗа — предположительно у него сотрясение головного мозга, травма головы и ушиб грудной клетки.