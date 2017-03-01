Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Петров и Ирина Старшенбаум вновь снимутся вместе
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Не обижайтесь. Ненавижу гниль": Самбурская о Фадееве
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10:37 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму Газель въехала в троллейбус, а «семерка» — в автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). На крымских автодорогах произошло два ДТП с участием общественного транспорта, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Авария с участием троллейбуса произошла накануне утром на трассе Алушта-Симферополь.

«Водитель автомобиля Газель Next, двигаясь со стороны Алушты в направлении Симферополя, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего допустил наезд на стоящий троллейбус Skoda», — рассказали в Госавтоиспекции.

При ДТП пострадал водитель автомобиля Газель — у него диагностировали перелом костей носа, ушибленную рану лица, ушиб шейного отдела позвоночника.

Кроме того, в крымской столице в ДТП попал автобус Богдан. По информации ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ 2107, двигаясь по проспекту Победы со стороны улицы Кубанской в направлении объездной автодороги, на «кольце» не уступил дорогу автобусу Богдан, пользующемуся преимущественным правом движения. В результате аварии пострадал пассажир ВАЗа — предположительно у него сотрясение головного мозга, травма головы и ушиб грудной клетки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Пока вы спали: победа «Спартака», трагедия Смолова О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь