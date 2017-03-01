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10:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Ачинске пенсионерка погибла в пожаре от брошенного окурка

Пожилая женщина-инвалид имела привычку курить в постели.

Пенсионерка погибла при пожаре жилого дома в Ачинске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Пожар в квартире многоэтажного дома произошёл 27 февраля 2017 года. При тушении было обнаружено тело 78-летней женщины без признаков насильственной смерти. Пенсионерка была инвалидом второй группы и имела привычку курить в постели. В связи с этим предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении. Предположительно возгорание началось от упавшего окурка.

Следователи проводят проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза.

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