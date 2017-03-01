В Ачинске пенсионерка погибла в пожаре от брошенного окурка

Пенсионерка погибла при пожаре жилого дома в Ачинске, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Пожар в квартире многоэтажного дома произошёл 27 февраля 2017 года. При тушении было обнаружено тело 78-летней женщины без признаков насильственной смерти. Пенсионерка была инвалидом второй группы и имела привычку курить в постели. В связи с этим предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнём при курении. Предположительно возгорание началось от упавшего окурка.