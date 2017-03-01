Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на девочку
(Город Казань KZN.RU, 1 марта). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наезда на девочку. ДТП произошло 28 февраля в 7.20 на ул.
(Город Казань KZN.RU, 1 марта). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наезда на девочку. ДТП произошло 28 февраля в 7.20 на ул.
Водитель совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном с движущимся транспортным средством направлении. Автовладелец в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правой стопы.
Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−848, 5−333−851.
Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 210 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими — 2 наезда на пешеходов и 2 столкновения автотранспорта. В результате погибла