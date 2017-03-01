Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на девочку

Водитель совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном с движущимся транспортным средством направлении. Автовладелец в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правой стопы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−848, 5−333−851.