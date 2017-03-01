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11:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Госавтоинспекция Казани ищет свидетелей наезда на девочку

(Город Казань KZN.RU, 1 марта). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наезда на девочку. ДТП произошло 28 февраля в 7.20 на ул. Центрально-Балканская на территории садового общества «Березовая роща».

Водитель совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном с движущимся транспортным средством направлении. Автовладелец в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб мягких тканей правой стопы.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5−333−848, 5−333−851.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 210 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими — 2 наезда на пешеходов и 2 столкновения автотранспорта. В результате погибла женщина-пешеход и 4 участника ДТП — 2 пешехода (в том числе ребенок), водитель и ребенок-пассажир — получили травмы различной степени тяжести.

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