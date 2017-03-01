«ВАЗ» сбил молодую волгоградку на пешеходном переходе в Центральном районе

В 19:20 28-летний мужчина на машине «ВАЗ-2112» ехал по улице Ткачева в сторону Пархоменко. Напротив дома № 11 «А» он не заметил 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль сбил волгоградку.

В результате инцидента пострадавшая с травмой ног была доставлена в больницу.