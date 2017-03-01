Злоумышленники не смогли похитить деньги после взрыва отделения Сбербанка в Балтийске
Злоумышленники не смогли похитить деньги после взрыва отделения Сбербанка на улице Садовой в Балтийске. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Злоумышленники не смогли похитить деньги после взрыва отделения Сбербанка на улице Садовой в Балтийске. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
«Инцидент подтверждаем. Денежные средства не пострадали. Банк оказывает содействие следствию в поисках злоумышленников», — отметила представитель Сбербанка.
С 10:00 около подорванного отделения на улице Садовой будет работать передвижной пункт кассовых операций — мобильный офис банка.
Кроме того, жители Балтийска смогут воспользоваться устройствами самообслуживания по адресам:
— магазин «Дешево», ул. Ленина улица, 77, к. (банкомат).
— торговый центр «Вестер», ул. Ленина, 65 (терминал и банкомат).
— магазин «Семья», ул. В. Егорова, 12 (2 банкомата).
— администрация Балтийского городского округа, проспект Ленина, 6 (терминал и банкомат).
— магазин «Балтийский хлеб», ул. Ушакова, 21а (банкомат).
— ФГУП Росморпорт, Нижнее шоссе, 17 (банкомат и терминал).
— супермаркет Семья, ул. Гоголя, 2, к. А, (банкомат).
— 33 Судоремонтный завод, Русская набережная, 2, к. А, (банкомат).
— магазин Квартал, ул. Ленина, 28, к. В, (2 банкомата и 2 терминала).
— супермаркет «СПАР», ул. В. Егорова, 10, (терминал).
Информация о взрыве отделения Сбербанка поступила в правоохранительные органы в ночь на среду, 1 марта. По предварительным данным, таким образом злоумышленник пытался похитить деньги из банкомата.