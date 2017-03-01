Злоумышленники не смогли похитить деньги после взрыва отделения Сбербанка в Балтийске

«Инцидент подтверждаем. Денежные средства не пострадали. Банк оказывает содействие следствию в поисках злоумышленников», — отметила представитель Сбербанка.

С 10:00 около подорванного отделения на улице Садовой будет работать передвижной пункт кассовых операций — мобильный офис банка.

Кроме того, жители Балтийска смогут воспользоваться устройствами самообслуживания по адресам:

— магазин «Дешево», ул. Ленина улица, 77, к. (банкомат).

— торговый центр «Вестер», ул. Ленина, 65 (терминал и банкомат).

— магазин «Семья», ул. В. Егорова, 12 (2 банкомата).

— администрация Балтийского городского округа, проспект Ленина, 6 (терминал и банкомат).

— магазин «Балтийский хлеб», ул. Ушакова, 21а (банкомат).

— ФГУП Росморпорт, Нижнее шоссе, 17 (банкомат и терминал).

— супермаркет Семья, ул. Гоголя, 2, к. А, (банкомат).

— 33 Судоремонтный завод, Русская набережная, 2, к. А, (банкомат).

— магазин Квартал, ул. Ленина, 28, к. В, (2 банкомата и 2 терминала).

— супермаркет «СПАР», ул. В. Егорова, 10, (терминал).

Информация о взрыве отделения Сбербанка поступила в правоохранительные органы в ночь на среду, 1 марта. По предварительным данным, таким образом злоумышленник пытался похитить деньги из банкомата.